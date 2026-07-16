تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الدور نصف النهائي، ليضرب موعداً مرتقباً مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية.



وشهد الشوط الأول ندية كبيرة بين المنتخبين، واتسم بالحذر والانضباط التكتيكي، مع أفضلية نسبية للمنتخب الإنجليزي في الاستحواذ خلال الدقائق الأولى، قبل أن يفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته تدريجياً دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ومع انطلاق الشوط الثاني، ارتفع إيقاع المباراة، وتمكن المنتخب الإنجليزي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق أنتوني جوردون، الذي استثمر عرضية متقنة من جود بيلينغهام ليمنح «الأسود الثلاثة» الأفضلية.



ورفض المنتخب الأرجنتيني الاستسلام، وكثف هجماته بحثاً عن العودة، وسط تألق الحارس جوردان بيكفورد الذي تصدى لعدة فرص خطيرة، كما حرمت العارضة منتخب «التانغو» من هدف محقق.



وأثمر الضغط الأرجنتيني عن هدف التعادل في الدقيقة 85، بعدما أطلق إينزو فرنانديز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك بيكفورد، قبل أن يواصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه في الدقائق الأخيرة.



وفي الوقت بدل الضائع، نجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة (90+2)، بعدما ارتقى لعرضية متقنة وحولها برأسه إلى الشباك، ليقود الأرجنتين إلى النهائي، وسط محاولات إنجليزية لم تثمر عن تعديل النتيجة.



وبهذا الانتصار، يواصل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه العالمي، ويبلغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية توالياً، وسيواجه المنتخب الإسباني في مواجهة مرتقبة على لقب مونديال 2026، بعدما تأهل «لا روخا» على حساب فرنسا في نصف النهائي.