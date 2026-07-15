حقق قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي رقماً قياسياً غير مسبوق بعد مشاركته أساسياً أمام إنجلترا، اليوم (الأربعاء)، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

أكبر لاعب في نصف النهائي

وبحسب شبكة «سكواكا»، أصبح ليونيل ميسي أكبر لاعب ميداني يشارك في مباراة نصف نهائي كأس العالم، وذلك بعمر 39 عاماً و21 يوماً.

صدارة هدافي المونديال

ويتقاسم ميسي صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف مع نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، مع امتلاك البرغوث الأرجنتيني فرصة للانفراد بالصدارة، بعد وداع فرنسا البطولة أمس (الثلاثاء) بالخسارة أمام إسبانيا 2-0.

رقم سلبي في مباراة إنجلترا والأرجنتين

من جانبها، ذكرت شبكة «أوبتا» أن مباراة إنجلترا والأرجنتين هي أول مباراة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم (منذ عام 1966) لا تشهد أي تسديدة على المرمى خلال أول 30 دقيقة.

وكان الرقم القياسي السابق لأطول فترة انتظار لأول تسديدة على المرمى من نصيب مباراة إنجلترا الأخيرة أمام النرويج، التي شهدت 29 دقيقة دون أي تسديدة على المرمى.