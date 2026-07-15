منذ أكثر من نصف قرن، لم تكن مواجهات الأرجنتين وإنجلترا مجرد مباريات كرة قدم، بل تحولت إلى واحدة من المنافسات الأكثر سخونة وإثارة في تاريخ اللعبة، بعدما امتزج فيها التنافس الرياضي بالخلفيات السياسية والتاريخية، لتصبح كل مواجهة بين المنتخبين حدثاً استثنائياً يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.



وعلى امتداد 15 مواجهة رسمية وودية، مالت الكفة نسبياً لصالح المنتخب الإنجليزي الذي حقق ستة انتصارات، مقابل ثلاثة انتصارات للأرجنتين - من بينها فوز تحقق عبر ركلات الترجيح - فيما انتهت خمس مباريات بالتعادل، إلا أن الأرقام لم تكن يوماً العنوان الأبرز لهذه القمة، بقدر ما كانت الأحداث الدرامية التي رافقتها.



وتُعد حرب جزر فوكلاند عام 1982 نقطة التحول الأبرز في تاريخ العلاقة بين المنتخبين، إذ اكتسبت لقاءاتهما بعد ذلك أبعاداً تتجاوز المنافسة الرياضية، وأصبحت محط أنظار العالم كلما جمعتهما بطولة كبرى.



وكانت أولى المحطات الخالدة في كأس العالم 1966 بإنجلترا، عندما شهدت مواجهة ربع النهائي واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل، بعد طرد قائد الأرجنتين أنطونيو راتين، الذي رفض مغادرة أرض الملعب احتجاجاً على قرار الحكم. وأسهمت تلك الحادثة لاحقاً في تسريع فكرة استخدام البطاقات الصفراء والحمراء لتنظيم العقوبات داخل المباريات.



لكن مونديال المكسيك 1986 كتب الفصل الأشهر في هذه المنافسة. ففي ربع النهائي، سجل الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا هدفه الشهير باليد، قبل دقائق من إحرازه ما وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقاً بـ«هدف القرن»، بعدما راوغ عدداً كبيراً من لاعبي إنجلترا في لقطة أصبحت إحدى أعظم اللحظات في تاريخ كأس العالم، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز بنتيجة 2-1، في مباراة بقيت حاضرة في ذاكرة الجماهير حتى اليوم.



وعاد الصدام في مونديال فرنسا 1998، لكن هذه المرة حمل عنواناً جديداً ببطله الإنجليزي ديفيد بيكهام، الذي تعرض للطرد بعد احتكاكه مع دييغو سيميوني، لتكمل إنجلترا اللقاء بعشرة لاعبين، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 2-2، وتحسم الأرجنتين بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. وتحول بيكهام عقب اللقاء إلى أحد أكثر اللاعبين تعرضاً للانتقادات في تاريخ الكرة الإنجليزية.



وفي مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، نجحت إنجلترا في رد اعتبارها، عندما قاد بيكهام منتخب بلاده للفوز بهدف دون مقابل من ركلة جزاء، في انتصار حمل طابعاً ثأرياً، وأسهم في خروج الأرجنتين من دور المجموعات، بينما واصل المنتخب الإنجليزي طريقه في البطولة.



ورغم تعاقب الأجيال واختلاف النجوم، بقيت مباريات الأرجنتين وإنجلترا تحمل قيمة استثنائية في تاريخ كرة القدم، لأنها لم تكن يوماً مجرد صراع على ثلاث نقاط أو بطاقة تأهل، بل كانت دائماً مواجهة تختلط فيها المهارة بالعاطفة، والتاريخ بالسياسة، والذكريات بالأحلام، لتظل واحدة من أكثر المنافسات تأثيراً وجاذبية في تاريخ اللعبة.