حققت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، انتصاراً قضائياً جديداً، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بإلزام أحد المدعى عليهم بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة التشهير والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعزز الحماية القانونية من التجاوزات الرقمية.

وأعلنت الوكيلة القانونية للفنانة، صدور الحكم، مؤكدة أن المحكمة أقرت بأحقية موكلتها في التعويض بعد ثبوت الضرر الناتج عن حملات التشهير الإلكتروني، معتبرة أن القرار يعكس موقفاً قضائياً حازماً تجاه الانتهاكات التي تُرتكب عبر الفضاء الرقمي.

من جانبها، شاركت الفضالة متابعيها صورة من الحكم عبر حساباتها على مواقع التواصل، ووجهت الشكر لفريق دفاعها، كما أعربت عن تقديرها للقضاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدة ثقتها بتحقيق العدالة.

ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من حصول الفضالة على حكم نهائي بالبراءة في القضية المرتبطة بتسجيل صوتي أُعيد تداوله عبر الإنترنت، إذ خلصت التحقيقات إلى أن التسجيل يعود إلى 2021، وأُعيد نشره من حسابات مجهولة، لتنتهي القضية لاحقاً ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.