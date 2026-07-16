شهدت عدة مناطق إيرانية، فجر اليوم، تصعيدًا ميدانيًا متسارعًا، مع ورود تقارير متلاحقة عن انفجارات في محافظات عدة، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران ومحيطها، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مواقع عسكرية، وسط إجراءات أمنية واحترازية اتخذتها دول مجاورة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: «استهدفنا مراكز القيادة الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي وقدرات الصواريخ والطائرات بدون طيار ومنشآت المراقبة الساحلية».

انفجارات في طهران ومحافظات عدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في سماء العاصمة طهران للتصدي لما وصفته بطائرات استطلاع أو أهداف معادية، فيما سُمع دوي انفجارات في عدد من المناطق.

كما أفادت التقارير بسماع دوي انفجارات في عدد من المحافظات الإيرانية، إذ سُجلت انفجارات في محافظة سمنان شرق طهران، فيما أشار مسؤول في محافظة مركزي إلى أن غارتين أميركيتين استهدفتا منطقة خارج مدينة خنداب. كما دوى انفجار قوي في مدينة خرم آباد بمحافظة لرستان، بينما سُمع دوي انفجار في معشور جنوب غربي الأحواز بمحافظة خوزستان. وفي محافظة هرمزغان، استهدف قصف أميركي مواقع في مدينة بندر عباس أعقبه وقوع انفجارين شرق المدينة، في حين أفادت تقارير بسماع انفجارات في محافظة سيستان وبلوشستان، شملت مدينة خرم آباد ومناطق أخرى بالمحافظة

استهداف مواقع في بندر عباس

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قصفًا أميركيًا استهدف مواقع في مدينة بندر عباس، فيما أفادت تقارير لاحقة بوقوع انفجارين شرق المدينة، دون صدور حصيلة رسمية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.

إجراءات خليجية احترازية

في المقابل، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرات مسيّرة معادية قادمة من إيران.

كما أُطلقت صفارات الإنذار في البحرين، في خطوة احترازية تزامنت مع تصاعد التطورات العسكرية في المنطقة.

مغادرة محتجز أميركي

وفي تطور موازٍ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران سمحت لمواطن أميركي كان محتجزًا لديها بالمغادرة، وذلك في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تطورات متسارعة

تعكس هذه التطورات اتساع رقعة العمليات العسكرية داخل إيران، مع استمرار ورود تقارير متلاحقة عن انفجارات وتفعيل للدفاعات الجوية في عدد من المحافظات، بينما تراقب دول المنطقة الموقف عن كثب في ظل مخاوف من اتساع دائرة التصعيد.