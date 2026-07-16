تعرض منزل نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال لمحاولة سرقة بعد ساعات قليلة من مشاركة اللاعب في تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، عقب الفوز على فرنسا 2-0.

كاميرات المراقبة ترصد محاولة الاقتحام

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، رصدت كاميرات المراقبة شخصين حاولا اقتحام منزل لامين يامال في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء)، ما استدعى تفعيل الإجراءات الأمنية فوراً.

وأضافت أن فريق الأمن تدخل على الفور لمنع الدخول إلى المنزل الواقع في بلدية إسبلوغيس دي يوبريغات بمدينة برشلونة، قبل أن تصل الشرطة لاحقاً برفقة عدة دوريات لفتح تحقيق في الحادث.

حوادث أخرى في المنطقة

وأوضح التقرير أن محاولة السرقة تزامنت مع جرائم أخرى أُبلغ عنها في الليلة نفسها داخل المنطقة السكنية ذاتها، وهو ما يدفع المحققين إلى البحث عن أي رابط محتمل بين تلك الحوادث.

المحاولة باءت بالفشل

وأشارت الصحيفة إلى أن محاولة السرقة باءت بالفشل، ولم يُصب أحد بأذى، وبينما تتواصل التحقيقات لتحديد هوية المتورطين، جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في المنزل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وقبل أشهر، وعقب شراء لامين يامال المنزل، تعرض المنزل لمحاولة اقتحام من لصوص بينما كان أشخاص بداخله، لتصبح هذه المرة الثانية التي يحاول فيها مجهولون سرقة منزل نجم المنتخب الإسباني.

وأصبحت منازل لاعبي كرة القدم المحترفين هدفاً متكرراً للعصابات المنظمة خلال السنوات الأخيرة، سعياً للاستيلاء على مقتنيات ثمينة، وفي مقدمتها الساعات والمجوهرات الفاخرة وغيرها من الممتلكات مرتفعة القيمة.