«أم كلثوم.. دايبين في صوت الست» يمثل مصر في مهرجان جرش الدولي

تستعد مسرحية «أم كلثوم… دايبين في صوت الست» للانطلاق إلى الأردن، حيث تشارك ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومن المقرر تقديمها يوم 27 يوليو الجاري.

احتفاء بمسيرة كوكب الشرق

يقدم العرض معالجة مسرحية غنائية تستلهم سيرة ومسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال رؤية فنية معاصرة تجمع بين التمثيل والموسيقى والاستعراض، في تجربة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بإرثها الفني، إلى جانب الاحتفاء بمكانتها في تاريخ الغناء العربي.

فريق العمل

يقود المشروع الدكتور مدحت العدل، ويشارك في تنفيذه فريق فني يضم المخرج أحمد فؤاد، وخالد الكمار في التأليف والتوزيع والإخراج الموسيقي، وإيهاب عبدالواحد في الألحان والإخراج الموسيقي، إلى جانب إسراء طاهر، وآية العدل، ومحمد عادل، ومحمود صبري، وريم العدل، إضافة إلى نخبة من المتخصصين في تدريب الأصوات وتصميم الإضاءة والاستعراضات.

وضم فريق التمثيل في المسرحية نخبة من الفنانين، تتقدمهم أسماء الجمل التي تجسد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب ملك أحمد، وأحمد علي الحجار، وفتحي ناصر، وعماد إسماعيل، ومنار الشاذلي، ومحمد أيمن، وأحمد عبدالعزيز.