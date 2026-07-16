تحدث الناقد اللبناني جمال فياض عن تطورات جديدة في حياة المطرب اللبناني فضل شاكر، كاشفًا عن معلومات تتعلق بمرحلته القادمة على المستويين الشخصي والفني، وذلك بعد قرار إخلاء سبيله مقابل كفالات مالية.

الدوحة محطة جديدة

وأوضح فياض، في منشور عبر حسابه على (فيسبوك)، أن فضل شاكر أنهى إجراءات تجديد جواز سفره اللبناني، كما رفع عنه منع السفر؛ تمهيدًا لمغادرته إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام القادمة، حيث يعتزم الإقامة هناك بشكل دائم، وفقًا لمعلومات خاصة من مصادر موثوقة.

الجنسية القطرية

وأضاف أن الفنان اللبناني يتجه أيضًا إلى استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية القطرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في حياته، بعد التطورات القضائية الأخيرة التي شهدتها قضيته.

وأشار فياض إلى أن فضل شاكر يقيم حاليًا في منطقة اليرزة بلبنان وسط إجراءات أمنية خاصة، لافتًا إلى أن فريقًا أمنيًا تابعًا للسفارة القطرية يتولى تأمين حمايته إلى حين موعد سفره، بحسب المعلومات التي نقلها.

عودة فنية مرتقبة

على الصعيد الفني، أكد فياض أن فضل شاكر انتهى من تسجيل ست أغانٍ جديدة من المقرر طرحها تباعًا خلال الفترة القادمة، ضمن خطة تهدف إلى عودته بقوة إلى الساحة الغنائية العربية.

تطورات صحية

كما كشف أن الفنان يعاني من مرض السكري ويستعد لبدء برنامج علاجي متخصص فور وصوله إلى الدوحة، بإشراف فريق طبي بالتزامن مع استئناف نشاطه الفني، في وقت يترقب فيه جمهوره خطواته القادمة بعد التطورات القضائية الأخيرة.