احتفل مدير عام فرع وزارة المالية بمكة المكرمة سابقاً أحمد عيسى وإخوانه وأبناؤهم بزفاف نجله الشاب عبدالعزيز إلى كريمة عصام المدني، وبزفاف كريمته إلى الشاب عبدالله إسماعيل، في إحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، وسط حضور كثيف من الأهل والزملاء والأصدقاء والأحباب والجيران، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعرسان داعين الله لهم بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة في حياتهم القادمة.

وقد أعرب والد العروسين أحمد عيسى عن خالص شكره وتقديره لكل من لبى الدعوة وشاركهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

ومن جانبه، عبّر العريس عبدالعزيز عن سعادته الغامرة بدخوله القفص الذهبي، سائلاً الله عز وجل التوفيق في حياتهم.