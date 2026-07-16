أوصى مفكرون وأكاديميون وباحثون سعوديون بإعداد ميثاق سعودي للقيم الثقافية في السياحة يتضمن 13 بندًا تشكّل إطارًا وطنيًا استرشاديًا يعزز الممارسات السياحية المسؤولة ويرسخ القيم الثقافية للمملكة.

وتشمل هذه البنود: احترام الهوية الوطنية، وصون ثقافة المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده، وتعزيز قيم التعارف والتسامح والحوار الحضاري، واحترام التنوع الثقافي، وحماية التراث الثقافي والطبيعي، وتحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية، وترسيخ المسؤولية المهنية والشفافية، وحماية حقوق السائح، وإتاحة السياحة لجميع فئات المجتمع، ودعم التعاون الوطني والدولي في مجالات الثقافة والسياحة، وتعزيز الممارسات السياحية المسؤولة بما يرسخ القيم الثقافية للمملكة.

تعزيز التكامل



وجاءت التوصية في ختام الندوة الثقافية «الثقافة والسياحة.. القيم المشتركة» التي نظمتها مؤسسة أدب الثقافية بالتعاون مع مركز عبدالله بن إدريس الثقافي، أمس، في الطائف، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين السعوديين، وحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأنين الثقافي والسياحي.

ودعت الندوة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الثقافي والسياحي، ودعم الدراسات والبحوث المتخصصة، إلى جانب إعداد الميثاق الأخلاقي بوصفه مرجعًا وطنيًا يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز السياحة المسؤولة.

مبادئ مقترحة



وأوضح المشاركون أن المبادئ الـ13 المقترحة تمثل أساسًا لبناء منظومة قيمية تدعم تطوير التجربة السياحية في المملكة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030، عبر حماية التراث، وتمكين المجتمعات، وترسيخ الشفافية، وضمان حقوق السائح، وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية في السياحة.

وتضمّن البرنامج ثلاث جلسات علمية ناقشت أثر الثقافة في بناء الوجهات السياحية، ودور التراث المادي وغير المادي في تعزيز الجذب السياحي، وإسهام الصناعات الثقافية في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض تجارب وطنية في الاستثمار الثقافي والسياحي.

وأكد المشاركون أهمية توظيف المقومات الثقافية والتراثية للمملكة لدعم القطاع السياحي، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجهات المعنية بالسياحة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً ثقافيةً وسياحيةً رائدة، مشددين على ضرورة تحويل توصيات الندوة إلى مبادرات عملية تدعم التنمية المستدامة وتعزز الهوية الثقافية الوطنية.