منح المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري أربع منشآت تدريبية بوزارة الداخلية الاعتماد الأكاديمي العسكري المؤسسي الكامل لمدة ثلاث سنوات، بعد استيفائها جميع معايير الاعتماد، وهي: مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض، ومعهد تدريب حرس الحدود بالرياض، ومعهد الجوازات، ومدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم.

أعلى المعايير



ويأتي هذا الاعتماد في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الجودة والتميز المؤسسي، وتطوير منظومة التدريب الأمني، ورفع كفاءة مخرجات التدريب وجاهزية الكوادر البشرية، وفق أعلى المعايير المهنية.