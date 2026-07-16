أغلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، باب التسجيل الإلكتروني في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1448هـ، بعد نحو 4 أسابيع من إتاحة التقديم عبر البوابة الإلكترونية للمستفيدين الراغبين في الالتحاق بالخدمة.



وأكدت الوزارة أن التسجيل يقتصر على الفئات المستحقة وفق الضوابط المنظمة، وتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية والتنظيمية، وأن يكونوا من السعوديين، أو أبناء المواطنات، أو من الفئات المسموح لها بالتقديم وفق الأنظمة، مع استكمال جميع المتطلبات خلال الفترة المحددة.

العام التأهيلي الجديد



وأوضحت أن إجراءات التقديم تتم إلكترونياً عبر خدمة «إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية»، بما يتيح للمستفيدين اختيار المركز المناسب، واستكمال البيانات، ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية.



وبيّنت الوزارة أن العام التأهيلي الجديد يمتد 34 أسبوعاً، ويبدأ في 30 أغسطس 2026، ويتضمن فصلين تأهيليين، فيما خُصصت الفترة من 26 إلى 30 يوليو الجاري لاستقبال طلبات التنقل بين المراكز للراغبين في تغيير جهة الاستفادة، وفق الضوابط المعتمدة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير خدمات التأهيل والرعاية النهارية، والارتقاء بجودة البرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التأهيلية والتعليمية والاجتماعية في بيئة متخصصة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.