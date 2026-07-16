سجلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إنجازاً علمياً جديداً، بعد توثيق سلوك نادر يُعرف بـ«الافتراس الذاتي العكسي» لدى العلجوم العربي، في رصد يُعد الأول من نوعه في البيئة الطبيعية على مستوى المملكة والعالم، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Herpetology Notes.

إضافة علمية



ورصد فريق الخبراء بالمحمية، خلال مسح ميداني، شراغيف صغيرة في مراحلها المبكرة وهي تهاجم فرداً أكبر وأكثر تقدماً في مرحلة التحول، في سلوك يخالف النمط البيولوجي المعروف الذي تهيمن فيه الأفراد الأكبر على الأصغر.



ويمثل هذا الاكتشاف إضافة علمية تسهم في فهم السلوك الغذائي للبرمائيات، كما يعزز مكانة المحمية في دعم البحوث البيئية وتوثيق التنوع الحيوي في المملكة.