أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن السعودية أطلقت 27 خطاً ملاحياً جديداً منذ بداية أزمة حرب إيران، في إطار الحفاظ على انسيابية حركة التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.



التعامل مع المتغيرات



وقال الجاسر، في مقابلة مع «العربية Business»: «المملكة نجحت في نقل حركة التجارة من الشرق إلى الغرب بسلاسة خلال الفترة الماضية، بما يعكس قدرة القطاع اللوجستي على التعامل مع المتغيرات وضمان استمرارية تدفقات التجارة».



وأشار وزير النقل إلى أن إنشاء منطقة تفويج الشاحنات في ميناء جدة جاء استجابةً لكثافة حركة الشاحنات. وبين أن المنطقة الجديدة تتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتنظيم حركة النقل.