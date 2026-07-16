توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% خلال 2026، مقارنة بـ1.4% في 2025، مرجعاً ذلك إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما سببته من ضغوط على النشاط الاقتصادي.

وأوضح الصندوق، في تقرير صدر اليوم، أن الحرب أضعفت ثقة الشركات والمستهلكين، وشددت الأوضاع المالية، كما رفعت الضغوط التضخمية نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة.



تسارع النمو



وتوقع الصندوق تسارع وتيرة النمو إلى 1.2% خلال 2027، رغم استمرار المخاطر التي تهدد الاقتصاد، مثل اضطرابات أسواق الطاقة واستمرار الحرب في أوكرانيا والتقلبات في السياسات التجارية. ورفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم إلى 2.9% في 2026 مقابل 2.1% في 2025، مع توقع تباطؤه إلى 2.3% في 2027، محذراً من أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى ويؤدي إلى مزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي.