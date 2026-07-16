تراجعت أسعار النفط، بنحو 1% اليوم، إذ عمد المستثمرون إلى جني الأرباح وتقييم المخاطر الناجمة عن موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية؛ ما أجج المخاوف من عودة الحرب الشاملة وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.



وشنت الولايات المتحدة ضربات على دفاعات ومواقع صواريخ ساحلية إيرانية أمس، بعد فرض الحصار البحري مجدداً على موانئ إيران، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة من المنطقة، قائلة إنها تخوض «حرب بقاء» مع الولايات المتحدة.



أعلى مستوى



وبعد أن ارتفعت الأسعار في بداية التعاملات للجلسة الرابعة على التوالي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو 0.68%، إلى 84.37 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتاً أو 0.24% إلى 79.41 دولار للبرميل.



وصعد خام برنت بنحو دولار واحد في وقت سابق من الجلسة، فيما ظل الخامان قريبين من أعلى مستوياتهما في شهر.



وقالت كبيرة محللي الأسواق بريانكا ساشديفا:«لا تزال المخاطر الجيوسياسية توفر دعماً قوياً لأسعار النفط، لكن بعد موجة صعود قوية يتبنى المتعاملون نهج الترقب والانتظار.. تحول التركيز من التهديد نفسه إلى ما إذا كان سيؤدي إلى أي تعطيل ملموس لتدفقات النفط، وإلى كيفية رد كل من الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القادمة».