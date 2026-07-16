ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا لأعلى مستوى منذ أواخر مارس الماضي، بسبب استمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ووصلت الأسعار الفورية لشحنات الغاز المسال في آسيا إلى 20.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن ارتفعت بنحو 10٪ خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة «بلومبيرغ».



تكثيف المشتريات



ودفعت الحرب المشترين الآسيويين إلى تكثيف مشترياتهم من السوق الفورية، حيث اشترت باكستان شحنة غاز طبيعي مسال بأعلى سعر منذ أربع سنوات عند نحو 20.7 دولار للمليون وحدة حرارية. كما طرحت كل من الهند وتايلند وبنجلاديش مناقصات جديدة لتأمين الإمدادات.



وقال محلل الغاز الطبيعي المسال إيفان تان لـ«بلومبيرغ»: «إن استمرار التوترات الجيوسياسية خلال الأشهر القادمة سيؤخر عودة إمدادات الشرق الأوسط للسوق، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار أكثر مع تراجع المخزونات الأوروبية واستمرار الطلب الآسيوي».