اختتم المنتدى السعودي للأبنية الخضراء مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة (HLPF 2026)، بتقديم بيان شفهي أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، دعا فيه إلى الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ القائم على القياس والتحقق، واعتماد مؤشرات لإدارة الطلب على الموارد لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أدلة وبيانات



وأكد الأمين العام للمنتدى المهندس فيصل الفضل أن الاستدامة تتطلب سياسات مبنية على الأدلة والبيانات، مستعرضاً منظومة saaf® لتقييم المطابقة التي طوّرها المنتدى، وتجارب تطبيقها في أكثر من 120 مبادرة محلية و312 مشروعاً في 22 دولة عربية، حققت نتائج في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد.



واختتم المنتدى مشاركته بعد سلسلة من الفعاليات واللقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول والمنظمات الدولية، مستعرضاً التجربة السعودية في مجالات الاستدامة والعمل التطوعي وتقييم المطابقة، بما يعزز حضور المملكة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.