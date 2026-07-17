أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر عن استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر.
وكانت الوزارة قد أعلنت -وفقاً لوكالة الأنباء القطرية- تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت البلاد فجر اليوم الجمعة.
«الدفاع القطرية» تعلن استمرار التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف الدولة
17 يوليو 2026 - 09:43 | آخر تحديث 17 يوليو 2026 - 09:43
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عكاظ (الدوحة)
أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر عن استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر.