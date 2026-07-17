أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر عن استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر.

وكانت الوزارة قد أعلنت -وفقاً لوكالة الأنباء القطرية- تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت البلاد فجر اليوم الجمعة.