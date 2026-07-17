أشعل النجم المصري عمرو دياب حماس جمهوره بعد الكشف عن أول برومو تشويقي لألبومه الجديد الذي يحمل اسم «حبيتك»، الذي يستعد لطرحه خلال الفترة القادمة، وسط ترقب واسع من محبيه.

إطلالة صيفية

وظهر الهضبة في البرومو بإطلالة صيفية عصرية ولوك جديد لفت الأنظار، معتمداً على ارتداء ثلاث ساعات يد فاخرة ونظارة شمسية، في ظهور اتسم بالبساطة والأناقة.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الجمهور رسالة واضحة بقرب إطلاق الألبوم المنتظر، خاصة بعد فترة من التشويق التي رافقت استعدادات الألبوم الجديد.

نجاحات متواصلة

ويأتي الألبوم بعد أن انتهى الهضبة أخيراً من تسجيل جميع أغنياته، استعداداً لطرحه خلال موسم الصيف، الذي اعتاد أن يتصدره بأعماله الغنائية.

ويترقب الجمهور تفاصيل الألبوم سواء من حيث عدد الأغنيات أو التعاونات الفنية الجديدة، في ظل النجاحات المتواصلة التي يحققها عمرو دياب مع كل إصدار جديد.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب كان «ابتدينا»، الذي طرحه في صيف العام الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، متصدراً قوائم الاستماع عبر المنصات الموسيقية، ومسجلاً واحدة من أعلى نسب الاستماع لألبوم عربي.