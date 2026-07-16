خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها، رداً على حملة انتقادات طالتها عقب تداول صورة لها دون استخدام فلاتر، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي إساءة أو تشهير يمس شخصها، ومعلنة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء.

صورة تشعل الجدل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار صورة جمعت هيفاء بإحدى الفتيات، قبل أن تتداولها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات قارنت بينهما من حيث المظهر، ما أثار استياء الفنانة ودفعها إلى الرد عبر حسابها الرسمي. واختارت هيفاء الرد من خلال خاصية «ستوري» على حسابها في «إنستغرام»، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يمثل تشهيراً وإساءة تستوجب المساءلة القانونية.

القضاء يفصل

وقالت في رسالتها: «معقول عاملين حملة تشهير على صورة؟ وصورة كيوت كمان؟ اللي بالصورة كذابة، خليني أشوف القضاء كيف هيتصرف مع أشكالك، أنا بتعامل بلطف مع كل الناس حتى مع الأفاعي بتصور». وأكدت الفنانة اللبنانية أنها تحرص على التعامل باحترام مع الجميع، لكنها لن تسمح بأي تجاوز يسيء إلى سمعتها، مشددة على احتفاظها بكامل حقوقها القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تورطه في الإساءة أو التشهير. أحدث أعمالها

وعلى الصعيد الفني، كانت هيفاء وهبي قد طرحت أخيراً أغنيتي «بحبك» و«متسوبيشي» عبر «يوتيوب» بالتعاون مع الفنان سانت ليفانت، الذي شارك في كتابة وتلحين العملين، وحققت الأغنيتان تفاعلاً واسعاً عبر المنصات الرقمية.