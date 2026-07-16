وصف الفنان المصري هشام ماجد مشاركته في مسرحية «خيال مريض» بأنها من أبرز المحطات في مسيرته الفنية، مؤكداً أنه يعيش أجواءً استثنائية مع فريق العمل، ويستمتع بالتفاعل المباشر مع الجمهور، معرباً عن أمله في استمرار عرض المسرحية لفترة طويلة.

طبيب نفسي كوميدي

وقال ماجد، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، إنه يجسد خلال أحداث المسرحية شخصية الطبيب النفسي «طه»، الذي يعتمد أساليب علاج غير تقليدية تكشف الجوانب الخفية في حياة مرضاه، موضحاً أن العمل يمزج بين الكوميديا والطرح النفسي في إطار اجتماعي يحمل رسائل إنسانية.

رهبة لا تنتهي

وأكد الفنان المصري أن الوقوف على خشبة المسرح يظل من أصعب التجارب الفنية، نظراً إلى ما يتطلبه من تركيز وحضور ذهني طوال العرض، لافتاً إلى أن أي خطأ على المسرح لا يمكن تداركه، بخلاف السينما أو الدراما التلفزيونية التي تتيح إعادة التصوير.

مفاجأة رمضان 2027

وكشف هشام ماجد أن مسلسل «أشغال شقه» لن يعود بجزء جديد في موسم رمضان 2027، مشيراً إلى أنه يستعد لخوض تجربة درامية مختلفة يبتعد فيها عن الكوميديا، معرباً عن أمله في أن يحظى العمل الجديد بإعجاب الجمهور.

نجوم «خيال مريض»

ويشارك في بطولة مسرحية «خيال مريض» إلى جانب هشام ماجد كل من: محمد عبد الرحمن، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ودينا دياب، ونغم صالح، ومحسن منصور، ووليد عبد الغني، فيما يتولى محمد محمدي كتابة المسرحية وإخراجها.