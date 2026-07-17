أعلن حارس مرمى نادي بيراميدز المصري شريف إكرامي اعتزاله كرة القدم نهائياً، بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

إكرامي يعلق قفازه

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على منصة «إكس»: «بعد أكثر من 30 عاماً، حان الوقت لكي أودع الملعب وأعلق القفاز، كل لاعب يعلم أن هذا اليوم سيأتي، لكنه لا يكون سهلاً أبداً، لأنك لا تترك وظيفة، بل حياة كاملة».

رسالة شكر للأندية التي مثلها

وأضاف: «شكراً لكل نادٍ لعبت فيه، فينورد والجونة، فكل نادٍ أضاف لي كثيراً، ليس فقط كلاعب، بل كإنسان أيضاً، وشكراً أيضاً لبيراميدز، الذي أنهيت فيه مسيرتي، وكنت محظوظاً بأن أكون جزءاً من جيل حفر تاريخاً لنفسه وللنادي».

الأهلي.. «غير أي حد»

وتابع الحارس البالغ من العمر 43 عاماً: «سيظل للنادي الأهلي مكانة مختلفة في قلبي، الأهلي ليس مجرد نادٍ لعبت له، بل هو المكان الذي وُلدت فيه، وكبرت، وتعلمت، ونضجت، ومن خلاله عرفني الناس، وحققت معه كل ما حلمت به كلاعب.. الأهلي غير أي حد».

وختم رسالته قائلاً: «شكراً لكل مدرب دربني، ولكل لاعب شاركني غرفة الملابس، ولكل عامل وإداري عمل في صمت لكي يساعدنا على النجاح، شكراً لكل الجمهور الذي ساندني خلال الرحلة، وشكراً لكل من انتقدني، لأنهم كانوا سبباً في أن أصبح ما أنا عليه اليوم، عشت معكم أجمل لحظات حياتي، وتعلمت منكم في أصعبها، شكراً لعائلتي التي كانت حاضرة في كل لحظة، وتحملت ضغوط عملي أكثر مني في بعض الأحيان، من قلبي أقول لكم، ولكرة القدم.. شكراً».