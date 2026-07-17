في خطوة جديدة، تقدم الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لأول مرة عملين منفصلين دفعة واحدة في نفس موسم دراما رمضان القادم لعام 2027، وذلك تعويضاً عن غيابها عن المنافسة العام الماضي.

ومن المقرر أن يتكون كل مسلسل من 15 حلقة، بقصتين مختلفتين، لتواصل غادة عبد الرازق رهانها على الأعمال القصيرة التي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل المسلسلين

ويأتي في مقدمة العملين مسلسل «خيوط من ذهب»، الذي يجمعها بالمؤلف أيمن سلامة، ويتولى إخراجه أحمد حسن، ومن إنتاج ممدوح شاهين، بينما يحمل العمل الثاني توقيع المخرج أمير شوقي، ومن تأليف شادي محسن على أن يعلن لاحقاً عن باقي تفاصيله وأبطاله.

ومن المنتظر أن تبدأ غادة عبد الرازق التحضيرات للمسلسلين عقب انتهاء إجازتها الصيفية، تمهيداً لانطلاق التصوير، استعداداً لعرضهما ضمن خريطة دراما رمضان 2027.

اعتذار عن مسلسل محمد رمضان

وعلى الصعيد الآخر، اعتذرت غادة عبد الرازق سابقاً عن المشاركة في مسلسل محمد رمضان الجديد دون الكشف عن الأسباب، والذي يمثل عودته إلى المنافسة الدرامية بعد ابتعاد دام ثلاث سنوات.

آخر ظهور

وكان آخر ظهور درامي لغادة عبد الرازق في موسم رمضان من خلال مسلسل «شباب امرأة»، الذي شارك في بطولته كل من يوسف عمر، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وجوري بكر، ولينا صوفيا وآخرون، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.