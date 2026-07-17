حذّر خبراء صحة من الإفراط في تناول رقائق البطاطس المصنّعة «الشيبس»، مؤكدين أن استهلاكها المتكرر قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، نتيجة احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والملح والسعرات الحرارية، إلى جانب المنكّهات والمواد الحافظة.

وأوضح الخبراء، أن الشيبس يسهم في زيادة الوزن والسمنة، وقد يرفع احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بسبب محتواه العالي من الصوديوم، ما يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية عند تناوله بكميات كبيرة وبشكل منتظم.

وأشاروا إلى أن الإكثار من تناوله يؤدي أيضاً إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الحموضة وتهيّج المعدة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات هضمية مسبقاً، فضلاً عن افتقاره للعناصر الغذائية المهمة كالألياف والفيتامينات والمعادن.

ونصح المختصون بالاعتدال في تناول الشيبس، واستبداله بخيارات غذائية أكثر فائدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمكسرات غير المملحة.