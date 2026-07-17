أتاحت شركة «أبل» النسخ التجريبية العامة لأنظمة التشغيل الجديدة، وتشمل iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS 27 Golden Gate، إلى جانب watchOS 27 وtvOS 27 وvisionOS 27، بما يمنح المستخدمين فرصة تجربة المزايا الجديدة قبل الإطلاق الرسمي المتوقع خلال الخريف.

وتتضمّن التحديثات تحسينات واسعة في تجربة الاستخدام، أبرزها تطويرات جديدة في Siri AI، التي أصبحت أكثر قدرة على فهم الأوامر، والتفاعل مع المستخدم، وتنفيذ المهام داخل التطبيقات، إلى جانب تحسينات في الأداء، وسرعة الاستجابة، وواجهة النظام، وإضافة مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «أبل»، أن المستخدمين يمكنهم الانضمام إلى برنامج النسخ التجريبية العامة عبر حساب Apple، ثم تنزيل التحديثات من إعدادات الأجهزة بعد التسجيل في البرنامج.

ونصحت الشركة بأخذ نسخة احتياطية من البيانات قبل تثبيت النسخ التجريبية، لكونها ما تزال قيد الاختبار، وقد تتضمّن بعض الأخطاء أو المشكلات التقنية التي ستُعالج قبل طرح النسخة النهائية للمستخدمين حول العالم خلال الأشهر القادمة.