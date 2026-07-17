جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي التأكيد على التزام الدولة اليمنية بحماية مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، واصفاً إياهم بـ«روح الجمهورية» التي لن يتخلى عنها مجلس القيادة مهما بلغت التضحيات.

وأوضح العليمي أن الحكومة اليمنية الشرعية قدمت كافة المبادرات الممكنة لتخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق السلام، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت مجدداً نهج التصعيد والخراب، معرقلةً كل مساعي الاستقرار.

وفنّد رئيس مجلس القيادة اليمني مزاعم المليشيات حول إغلاق مطار صنعاء، موضحاً أن الدولة كانت ولا تزال حريصة على تشغيل الرحلات عبر الناقل الوطني لضمان تنقل اليمنيين بصورة قانونية، مشدداً على أن المليشيات هي من عمدت إلى احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومصادرة أموالها، وتدمير أصولها، في تحدٍ صارخٍ لمعاناة المواطنين.

ووجه العليمي نداءً عاجلاً للقبائل اليمنية وأولياء الأمور، حثهم فيه على عدم السماح بتحويل أبنائهم إلى وقودٍ لحروبٍ عبثية، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يتطلب الانحياز لمشروع الدولة والعدالة والمواطنة المتساوية، بعيداً عن أوهام المليشيات.

واختتم العليمي بالتأكيد على أن سياسة الابتزاز لن تجني للمليشيا سوى مزيد من العزلة والانكشاف، مؤكداً أن الدولة وقواتها المسلحة ثابتة على عهدها الدستوري في حماية السيادة الوطنية، مع بقاء اليد ممدودة لكل سلام عادل يُنهي الانقلاب ويستعيد لليمنيين كرامتهم المسلوبة.