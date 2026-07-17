عندما تتحدث عن لبنان تحضر إلى الأذهان شخصيات سياسية عدة؛ لكن يبقى الأكثر ثباتاً في الموقف في بلد تتغيّر فيه التحالفات والتوجهات «الحكيم» سمير جعجع. الشخصية الأكثر حضوراً على مسرح السياسة اللبنانية والأكثر شراسة في معركة سيادة واستقلال لبنان، بل الأكثر وضوحاً في معركته من أجل نزع سلاح «حزب الله» وحصره بيد الدولة اللبنانية.

«جعجع» الذي طالما دفع ثمن حريته من أجل لبنان يعتقد بأن الإنجازات السياسية فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح «حزب الله» أفضل من وقت مضى، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية قطعت أكثر من نصف الطريق.

«عكاظ» التقت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحاورته حول الوضع اللبناني والقضايا الإقليمية، فقال: «نحن أطلقنا دعوة منذ أكثر من 20 عاماً حول حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها لم تذهب سدى.. بل حققت نتائج كبيرة».

وحول ما يشاع عن تدخل سوري في لبنان، أوضح أن الشخص الوحيد الذي تحدث عن تدخل عسكري سوري في لبنان هو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. أما في سورية أو لبنان أو المنطقة، بدءاً من تركيا وصولاً إلى المملكة العربية السعودية، فهناك إجماع ضد هذا التدخل. وإلى تفاصيل الحوار:

قطعنا أكثر من نصف الطريق

• لديكم دائماً مفردات فيما يتعلق بالوضع اللبناني ونزع سلاح «حزب الله» والاستقلال نتيجة تراكم تدخلات سورية.. البعض يسأل إلى متى يبقى «جعجع» يفرط في هذه المفردات بلا جدوى.. هل هناك نهاية لهذا الاعتقاد؟

•• أولاً بلا جدوى غير صحيح.. والدليل أننا اليوم قطعنا أكثر من نصف الطريق.

الحكومة الحالية تختلف بشكل جذري ونوعي عن الحكومات والرؤساء السابقين.. يكفي أن نرى أنها دخلت في مفاوضات مع إسرائيل في واشنطن.. رغم أن الجميع يعرف موقف «حزب الله» الرافض لهذا المسار.. ليس انطلاقاً من موقف وطني، بل بسبب ارتباطه بإيران ورغبتها في استخدام لبنان كورقة ضمن مفاوضاتها الكبرى.

لذلك فإن الدعوة التي أطلقناها منذ أكثر من 20 عاماً حول حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها لم تذهب سدى، بل حققت نتائج كبيرة.

العمل السياسي يحتاج صبراً طويلاً

• كيف تقيّم أهمية العمل السياسي في الوصول إلى هذه النتائج؟

•• العمل السياسي يقوم على التراكم.. عليك أن تطرح رؤيتك وقناعاتك والحقيقة كما تراها، وتستمر في طرحها حتى تتمكّن من بناء أكثرية تؤيد هذا الخيار، خصوصاً في نظام مثل لبنان.

لبنان إذا تجاوز تأثير «حزب الله» يعود إلى نظام ديمقراطي حقيقي، بحيث تصبح الأكثرية هي التي تحدد الاتجاه.. وليس الأقلية التي تفرض رأيها. العمل السياسي يحتاج صبراً طويلاً، يتطلب أن تقوم بعملية سياسية أولى وعملية سياسية ثانية وثالثة، وهذا هو الفرق بينه وبين العمل العسكري. فالعمل العسكري قد يحقق نتيجة عبر عملية واحدة، أما العمل السياسي فيحتاج إلى خطوات متراكمة حتى الوصول إلى الهدف.

• بنفس السؤال.. هل لا يزال لديك تفاؤل؟

•• نعم، استمررنا بالتفاؤل حتى في أصعب الظروف خلال فترة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وواصلنا العمل السياسي. واليوم أعتقد أننا قطعنا أكثر من نصف الطريق. برأيي الشعب اللبناني قطع نحو 60 إلى 70% من الطريق باتجاه بناء دولة فعلية، وهذا هو مفتاح أي نجاح.

الحرب الإقليمية تتوسع

• لبنان ساحة لتأثيرات الصراعات الإقليمية والدولية.. كيف تنظر إلى مستقبله في ظل الحرب الإقليمية الحالية؟

•• للأسف الحرب الإقليمية تتوسع ولا تبدو قريبة من نهايتها، قد تمر بمراحل تصعيد أو تراجع، لكن نهايتها الفعلية ما زالت بعيدة.. لأنها حرب إقليمية ودولية في المنطقة، أما بالنسبة للبنان فإن مسار الحكومة اللبنانية الحالي، لا سيما المسار الذي تقوده السلطة اللبنانية عبر رئيسَي الجمهورية والحكومة في واشنطن، بدأ يفصل الأزمة اللبنانية عن الصراعات الجارية في المنطقة، هذا الأمر كان مطلوباً منذ زمن وهو ما يحدث اليوم.

• هل تعتقد أن لبنان سيتمكّن من تجنّب أن يكون ساحة للصراع الإقليمي؟

•• نعم، أعتقد أن مسار واشنطن سيسمح للبنان أكثر فأكثر بالخروج من وضعية الساحة إلى وضعية الدولة المستقلة صاحبة القرار.. صحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة بشكل كامل، لكننا نسير في هذا الاتجاه.

إيران تحرّك القوى غير الشرعية

• هناك من يقول إن إيران هي التي تحرك القوة العسكرية غير الشرعية في لبنان، كيف تنظر إلى ذلك؟

•• صحيح.. إيران هي التي تحرّك القوة العسكرية غير الشرعية في لبنان، لكن هذه القوة أصبحت اليوم ضعيفة جداً ولم تعد قادرة على القيام بالأعمال التي كانت تقوم بها سابقاً، وفي أفضل الحالات فإن ما تسعى إليه هذه القوة هو الحفاظ على ما تبقى منها.. كما أن الحكومة اللبنانية وقّعت اتفاقاً مع إسرائيل في واشنطن، وعلى الرغم من أن «حزب الله» يعارض هذا المسار فإنه لم يتمكّن من منعه أو تغييره على أرض الواقع لأنه لم تعد لديه المقوّمات التي تسمح له باستمرار القتال.

إجماع ضد التدخل السوري

• هناك حديث في سورية ولبنان وبعض الأوساط الإقليمية عن احتمال تدخل سوري في لبنان للمساعدة في نزع سلاح «حزب الله».. ما حقيقة هذا الأمر؟

•• الشخص الوحيد الذي تحدث عن تدخل عسكري سوري في لبنان هو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أما في سورية أو لبنان أو المنطقة، بدءاً من تركيا وصولاً إلى المملكة العربية السعودية، فهناك إجماع ضد هذا التدخل. أما بالنسبة لاحتمال أن تطلب الحكومة اللبنانية ذلك فأعتقد أن لبنان لن يطلبه بأي حال من الأحوال قبل أن يقوم بما هو مطلوب منه داخلياً.

حتى الآن لم يقم لبنان بما هو مطلوب منه على هذا الصعيد، وهناك اعتبارات عديدة لدى رئيس الجمهورية الذي يفضّل دائماً حل الأمور بالطرق السلمية والحسنة ما دام ذلك ممكناً.

ليس وارداً لا سورياً ولا لبنانياً

• هل لدى القيادة السورية الحالية نية للتدخل في لبنان؟

•• لا.. هذا الأمر ليس وارداً لا لدى الحكومة اللبنانية ولا لدى الحكومة السورية، الرئيس السوري أحمد الشرع كان واضحاً دائماً بأنه لا يريد هذه المهمة؛ لأنها قد تعرّض النظام السوري للخطر.. فلو افترضنا نظرياً حدوث تدخل سوري في لبنان فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وقد تحاول الرد عبر تحريك ما تبقى لها من نفوذ في العراق على الحدود السورية العراقية، أو عبر الخلايا التابعة لها داخل سورية.. لذلك فالأمر ليس بهذه البساطة أو السهولة.

• إذا حدث مثل هذا السيناريو.. هل يمكن أن يتحوّل لبنان من دولة صديقة إلى دولة معادية لسورية؟

•• لا لن يحدث ذلك.. لم ألمس أي نية لدى أي مسؤول لبناني وعلى مختلف المستويات لطلب مساعدة من سورية في هذا المجال، كما لم ألمس أي نية سورية للقيام بذلك.. قبل أسبوعين كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لبنان ولم يكن هذا الموضوع مطروحاً على الإطلاق.

زيارة دمشق في أقرب وقت

• متى يمكن أن تزور دمشق؟

•• وزير الخارجية السوري نقل لي دعوة كريمة لزيارة دمشق، وأنا لدي رغبة في تلبيتها منذ بداية المرحلة الجديدة في سورية.. أحاول أن ألبّي الدعوة في أقرب وقت ممكن فهي ليست مجرد واجب بروتوكولي بل لديّ رغبة حقيقية بالقيام بها. هناك وضع أمني دقيق، خصوصاً أن الوصول إلى دمشق يتطلب المرور بمناطق عدة داخل لبنان، لا سيما المناطق الحدودية، لذلك تحتاج الزيارة إلى دراسة وترتيب.. وقد تحدثت مع الوزير الشيباني حول ذلك ووافقني الرأي.

الخطاب السياسي السوري مطمئن

• هل أنت مطمئن إلى القيادة الحالية في دمشق؟

•• أنا لا أتعامل مع الأمر بعاطفة بل بطريقة علمية، ومنذ استلام القيادة الحالية في دمشق وحتى الآن لم ألحظ أي أمر يدعو إلى القلق.. ما سمعته من خطاب سياسي هو الخطاب الذي كنا نتمناه منذ وقت طويل، وما رأيته من خطوات على الحدود اللبنانية السورية أو داخل سورية يدعو إلى الاطمئنان.

• هل يعني ذلك أنك أصبحت مطمئناً بشكل كامل إلى مستقبل العلاقة مع سورية؟

•• إذا أردت أن أكون علمياً فلا يمكن إصدار حكم نهائي، فالأيام القادمة ستوضح الكثير، لكن يمكن القول إن كل ما جرى حتى الآن يدعو إلى الاطمئنان ونحن بانتظار تطورات المرحلة القادمة؛ لذلك فالأمر ليس بهذه البساطة أو السهولة.