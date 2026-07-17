وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالرحمن صالح المحرمي رسالة حازمة للمليشيا الحوثية، مؤكداً أن الحكومة الشرعية لا تزال تتمسك بفرص السلام العادل والمشرّف الذي يعالج القضايا السياسية كافة، وعلى رأسها القضية الجنوبية، محذراً في الوقت ذاته من أن صبرها تجاه ممارسات المليشيات له حدود.

​وأوضح المحرمي في تدوينة على منصة «X»، اليوم (الجمعة)، أن مجلس القيادة الرئاسي وضع مصلحة المواطنين اليمنيين فوق كل اعتبار، مبيناً أن "الشرعية" قدّمت تنازلات كبيرة، منها تسهيل الرحلات عبر مطار صنعاء للتخفيف من معاناة المسافرين، إلا أن المليشيات قابلت ذلك بصلف وهمجية، تمثلت في احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية ومصادرة أموالها، في انتهاك صارخ للأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

​وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن السلوك الحوثي يؤكد استمرار المليشيا في نهج تضييق الخناق على الشعب اليمني وتوظيف الملفات الإنسانية لخدمة أجندتها التخريبية.

​وخاطب المحرمي القبائل اليمنية وأبناء الشعب قائلاً: «عهدنا لكم قطعناه على أنفسنا ألا نخذلكم أبداً»، مشدداً على أن أيدي الحكومة الشرعية ممدودة للسلام الدائم الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني.

​واختتم المحرمي: «أيدينا ممدودة للسلام الدائم الذي يضمن حقوق شعبنا، وما دون ذلك فإن فوهات بنادقنا وبأس أبطالنا الأشاوس في أتم الجاهزية لمعركة حاسمة تنهي عبث المليشيات الحوثية الإرهابية، ولن يثنينا أي ابتزاز عن واجبنا في حماية بلادنا وشعبنا».