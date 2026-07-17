نفذ مشروع مسام لنزع الألغام-اليمن، عملية إتلاف لـ4573 قطعة من مخلفات الحرب غير المنفجرة، في منطقة وادي دوفس بمحافظة أبين.

وشملت المواد التي تم إتلافها 321 قذيفة متنوعة، و3465 طلقة متنوعة، و41 لغماً مضاداً للأفراد، و11 لغماً مضاداً للدبابات، و31 قنبلة يدوية متنوعة، وصاروخين حراريين، و15 عبوة ناسفة، و322 سهماً صلباً، و333 فيوزاً متنوعاً، و32 صندوقاً لحشوات الدفع، بإجمالي 4573 قطعة من مخلفات الحرب.

وفي تصريح خاص لمكتب مسام الإعلامي، أوضح قائد فريق المهمات الخاصة الأول المهندس منذر قاسم أن المخلفات الحربية التي جرى إتلافها تم جمعها من 3 محافظات هي عدن وأبين ولحج، ضمن أعمال الفريق في تأمين المناطق وتخليصها من مخلفات الحرب غير المنفجرة.

وأشار إلى أن جزءاً من المخلفات التي تم إتلافها اليوم جُمع من منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة في العاصمة عدن، عقب توجيهات من غرفة عمليات مشروع مسام للاستجابة لمناشدة أطلقها أهالي المنطقة بعد نشر مقطع فيديو يُظهر وجود مخلفات حربية غير منفجرة بين منازل المواطنين، إذ باشر الفريق النزول إلى الموقع، وتعامل مع المخلفات، وقام بجمعها ونقلها إلى موقع الإتلاف المخصص للتخلص منها بصورة آمنة.

وأضاف المهندس قاسم أن موقع وادي دوفس يُعد موقعاً آمناً ومعتمداً من قبل خبراء مشروع مسام لتنفيذ عمليات الإتلاف، بما يضمن التخلص من مخلفات الحرب غير المنفجرة وفق إجراءات السلامة المعتمدة.

وحذر من أن مخلفات الحرب لا تزال تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، لافتاً إلى أن العبث بالأجسام المشبوهة أو الاقتراب منها قد يؤدي إلى حوادث مأساوية، خصوصاً في أوساط الأطفال والنساء، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل معها وإبلاغ الجهات المختصة عند العثور على أي جسم يُشتبه بأنه من مخلفات الحرب.