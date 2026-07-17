قتل 24 مسلحاً خلال سلسلة عمليات عسكرية للجيش الباكستاني في إقليم خيبر-بختو شمال غربي البلاد، في أعقاب تصاعد الهجمات المسلحة، وآخرها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قوات الأمن ومدنيين في منطقة بانو.



وأعلن الجيش في بيان، اليوم (الجمعة)، أن القوات الأمنية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية عمليات مشتركة واسعة النطاق في منطقة بانو والمناطق المجاورة، أسفرت بعد اشتباكات عنيفة عن مقتل 24 مسلحاً، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر بحوزتهم.



وأفاد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري بأن العملية جاءت في ظل التصاعد الأخير في الأنشطة الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة، والهجوم الانتحاري الذي شهدته بانو، مؤكداً أن القوات باشرت عمليات استخباراتية لتعقب منفذي الهجمات والبنية الداعمة لهم.



وأضاف أن العمليات العسكرية في المنطقة ستتواصل، متوعداً منفذي هذه الأعمال الوحشية والجبانة بأنهم سيُقدمون إلى العدالة. وشدد على أن الحملة المتواصلة لمكافحة الإرهاب، التي تنفذها القوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون الباكستانية في إطار رؤية «عزم الاستحكام»، والمعتمدة من اللجنة الاتحادية العليا لخطة العمل الوطنية، ستستمر بكامل وتيرتها للقضاء على الإرهاب المدعوم والممول من جهات أجنبية داخل البلاد.



تأتي هذه العملية بعد أيام من هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للشرطة في منطقة بانو، وأسفر عن مقتل 14 من رجال الشرطة وإصابة آخرين، عقب تفجير سيارة مفخخة أعقبه هجوم مسلح، في أحدث موجة من تصاعد العنف الذي تشهده المناطق الحدودية مع أفغانستان.



من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالقوات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون إثر نجاح العملية، مؤكداً أن المسلحين الذين قُتلوا كانوا مسؤولين عن استهداف أفراد الشرطة ومدنيين في الهجمات الأخيرة بمدينة بانو.



وقال شريف إن سرعة استجابة القوات الأمنية واحترافيتها تستحق التقدير، مضيفاً أن الأمة بأكملها تقف إلى جانب جنودها الشجعان. وأكد أن القضاء على الإرهاب ومن يدعمونه يظل من أولويات الحكومة، متعهداً بتقديم جميع المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة.