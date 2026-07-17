أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم (الجمعة)، توجيه اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 39 عاماً للاشتباه في مساعدته جهاز الاستخبارات الإيراني، في أحدث قضية مرتبطة بطهران تُنظر بموجب قوانين الأمن القومي في المملكة المتحدة.

وقالت الشرطة إن المتهم، وحيد عبيري، وهو من مدينة ليفربول شمال إنجلترا، أُوقف ونُقل إلى مركز شرطة في وسط البلاد، فيما نفذت السلطات عمليات تفتيش في عدد من العناوين بمدينة برمنغهام وليفربول ضمن مجريات التحقيق.

وأكدت أجهزة الأمن البريطانية مراراً أن إيران تسعى إلى استخدام عناصر أو شبكات إجرامية لتنفيذ أنشطة عدائية داخل المملكة المتحدة.

كما شهدت البلاد، منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، عدداً من الهجمات المعادية للسامية قالت السلطات إنها مرتبطة بطهران.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية، فرضت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع حظراً على دعم الحرس الثوري الإيراني، مستندة إلى صلاحيات قانونية جديدة تستهدف الحد من استخدام جهات أو أفراد يعملون بالوكالة لصالح دول أجنبية.

وأكدت الشرطة، في بيان، أنها لم ترصد أي تهديد مباشر يستهدف أفراداً أو مجتمعات على خلفية القضية، لكنها أشارت إلى أنها أصبحت تتدخل بوتيرة أكبر لإحباط أنشطة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات أجنبية.

وقالت رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان، إن التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي شهدت «زيادة كبيرة ومستدامة» خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من استدعاء الحكومة البريطانية أكبر دبلوماسي إيراني في لندن على خلفية حادثة طعن صحفي إيراني في العاصمة البريطانية، وهي القضية التي أُدين فيها مواطنان رومانيان.

من جانبها، كانت السفارة الإيرانية في لندن قد نفت في وقت سابق الاتهامات البريطانية، ووصفتها بأنها «ادعاءات لا أساس لها، ودوافعها سياسية وتتسم بالعدائية».

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام إحدى محاكم لندن في وقت لاحق من اليوم (الجمعة).