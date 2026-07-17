أعلن حزب العمال البريطاني، اليوم الجمعة، رسمياً آندي بيرنهام زعيماً جديداً للحزب الحاكم، خلفا لكير ستارمر الذي استقال من منصبه .



واستهل أول خطاب له بعد انتخابه بالإشادة بحجم الدعم الذي حظي به داخل الحزب، وقال بيرنهام الذي بدا متأثراً عند بدء كلمته: "شكراً لكم جميعاً. يا لها من لحظة، ويا له من دعم منحتموني إياه".



وأضاف: "جميع نقاباتنا العمالية المنضوية، وجميع جمعياتنا الاشتراكية، و379 من نوابنا في البرلمان".وأكد بيرنهام أنه "مستعد" لتولي قيادة الحزب.



وفي حديثه عن أسباب الدعم الذي حظي به، قال بيرنهام: "جميعهم استجابوا لنداء أهالي ميكرفيلد، نيابة عن المناطق التي طالها التهميش في مختلف أنحاء البلاد، من أجل عودة حزب العمال الذي عرفوه من قبل. واليوم نلبي هذا النداء. سنعود لنكون ذلك الحزب مرة أخرى". وأكد أن هذا يوم يدعو إلى الفخر بالنسبة لي ولأسرتي، وهو أيضاً يوم مؤثر، لكنه يوم كنت مستعداً له.وأضاف: "أنا مستعد، مستعد للقيادة، ومستعد للبناء على الأساس الذي وضعه شخص أكثر من أي شخص آخر".



وتوجه بيرتهام بالشكر إلى الزعيم السابق للحزب ورئيس الوزراء، كير ستارمر.



من جانبه ، أفاد زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، بأنه كان ينظر في السابق بإيجابية نسبية إلى احتمال تولي آندي بيرنهام زعامة حزب العمال، لكنه أصبح أقل حماسة في الآونة الأخيرة، بعد التقارير التي أفادت بأن بيرنهام يعتزم تعيين وزيرة الداخلية شبانة محمود في منصب وزيرة الخزانة.وقال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية ، إنه يخشى أن ينتهي الأمر ببيرنهام إلى أن يكون "كير ستارمر بوجه مختلف".



وأضاف: "دعونا نر ما الذي سيفعله بيرنهام عندما يصبح رئيساً للوزراء. وإذا أقر بالفعل ضريبة على الثروة، وإذا بنى مساكن تابعة للمجالس المحلية، فسأكون أول من يصفق له.. لكنني أعتقد أن الأشخاص المنتمين إلى اليسار، أو الذين يرغبون في رؤية سياسات تقدمية، ينظرون إلى آندي بيرنهام ويقولون: يبدو هذا أشبه بكير ستارمر، ولكن بوجه مختلف".



واعتبر أن من يريدون سياسات تقدمية يمكنهم الحصول على "النسخة الكاملة" من خلال حزب الخضر.



وأضاف: "أعتقد أننا سنظل نشهد، في ظل بيرنهام، حزباً تتسع في عهده فجوة عدم المساواة. ورغم أننا رأيناه يعتذر عن تاريخ حزب العمال في غزة، فإنه لم يشر بعد إلى أنه سيوقف بيع الأسلحة لإسرائيل".