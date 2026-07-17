رجحت تقديرات إسرائيلية تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع القادم، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن تعمل على إعداد بنك أهداف جديد داخل إيران، يشمل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة.



وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، خلصت تقديرات طرحت خلال اجتماعات أمنية وسياسية عُقدت في القدس خلال الأيام الأخيرة إلى أن التصعيد بين الجانبين مرشح للتوسع خلال الفترة القادمة، مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية.



وذكرت القناة أن الولايات المتحدة تعد قائمة أهداف جديدة داخل إيران، تشمل منشآت مرتبطة بإنتاج ونقل الكهرباء، بهدف استهداف ما تعتبره «نقطة ضعف» في البنية التحتية الإيرانية، وهو توجه قالت إنه يتوافق مع تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترمب.



ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: نستعد لاحتمال تصاعد المواجهة، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات التي قد تكون لها تداعيات على إسرائيل.



وأشارت القناة إلى أن تقديرات المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل لا تزال ترجح أن تبقى المواجهة محصورة بين الولايات المتحدة وإيران، دون انتقالها إلى الساحة الإسرائيلية في الوقت الحالي.



ووفق التقديرات الإسرائيلية، تدرك طهران أن توسيع الهجمات من منطقة الخليج لتشمل إسرائيل ستكون لها تداعيات كبيرة، وهو ما يفسر، وفق التقرير، عدم استهدافها إسرائيل حتى الآن.



ونقلت القناة 12، عن مصدرين دبلوماسيين غربيين، قولهما: إن قطر قدمت مبادرة جديدة إلى الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى استئناف المفاوضات واحتواء التصعيد.



وأضافت أن طهران تنظر بإيجابية إلى المبادرة القطرية، معتبرة أنها تميل إلى تلبية بعض مطالبها، مشيراً إلى أن إيران أوقفت في الوقت الحالي هجماتها باتجاه قطر.



وتأتي هذه التقديرات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ ضربات عسكرية داخل إيران لليلة السادسة على التوالي، فيما تؤكد واشنطن أن عملياتها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع اتساع نطاق الصراع في المنطقة.