نفت الصين اهتمامها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، رداً على اتهامات الرئيس دونالد ترمب لبكين بتنفيذ عملية واسعة لاختراق بيانات الناخبين والتأثير في الاستحقاقات الانتخابية داخل الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الاتهامات الأمريكية «لا أساس واقعي لها»، مؤكدة أن بكين تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وشددت الوزارة على أن الصين «ليست لديها أي مصلحة في التدخل في الانتخابات الأمريكية»، في رد مباشر على تصريحات ترمب التي اتهم فيها بكين بالضلوع في أنشطة استهدفت النظام الانتخابي الأمريكي منذ انتخابات عام 2020.



وكان ترمب أعلن في خطاب مساء الخميس، عزمه رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تكشف نقاط ضعف خطيرة في النظام الانتخابي الأمريكي.



واعتبر الرئيس الأمريكي أن الصين نفذت ما وصفه بأكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، ما أدى، بحسب قوله، إلى الاستحواذ بصورة غير مشروعة على ملفات نحو 220 مليون ناخب أمريكي.



واتهم بكين بممارسة أنشطة هدفت إلى الإضرار بفرصه في انتخابات 2020 وتقويض الثقة به، فضلاً عن التأثير في التغطية الإعلامية داخل الولايات المتحدة.



ولم تقدم الإدارة الأمريكية، حتى الآن، تفاصيل علنية مستقلة تثبت تلك الاتهامات. وقال ترمب إنه طلب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق بشأن ما وصفه بالتدخل الصيني، مشيراً إلى أن وثائق رسمية مرتبطة بالملف جرى إخفاؤها أو التقليل من أهميتها.



ورفضت الخارجية الصينية القيود الأمريكية الجديدة على التأشيرات، ووصفتها بأنها إجراءات تمييزية لا تخدم التبادل بين شعبي البلدين. ودعت واشنطن إلى سحب السياسة الجديدة في أقرب وقت، محذرة من أن بكين تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة بالمثل.



السجال الجديد يضيف ملفاً آخر إلى قائمة الخلافات بين القوتين، والتي تشمل التجارة والتكنولوجيا والأمن السيبراني وتايوان، في وقت يحاول فيه الجانبان إبقاء قنوات التواصل السياسي مفتوحة رغم تصاعد الاتهامات المتبادلة.