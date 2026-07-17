أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لهجوم إيراني، ما أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق، وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وأشارت في بيان، اليوم (الجمعة)، إلى أن الأضرار استدعت تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وأفاد البيان بأن فرق قوة الإطفاء باشرت التعامل الفوري مع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن مع الالتزام بمعايير السلامة.

وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية تواصل العمل على مدار الساعة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق (الجمعة)، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في إطار «العدوان الإيراني الآثم».

وأوضحت أن أصوات الانفجارات، في حال سماعها، ناجمة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.