تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة (الجمعة)، متأثرةً باستمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف إيرانية لليلة السادسة على التوالي، بالتزامن مع موجة بيعية طالت أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا في الأسواق العالمية.



وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.7% فاقداً 366 نقطة، ليتراجع إلى 52420 نقطة، وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» إلى 7492 منخفضاً 85 نقطة متراجعاً 1.15%.



وهبط سهم «نتفليكس» بنسبة 9.35%، بعدما أنهى تعاملات (الخميس) مرتفعاً بنحو 0.9% عند 74.35 دولار، بعدما خفضت شركة البث توقعاتها لأرباح الربع الثالث.



وتراجع سهم «سبيس إكس» بنسبة 4.60%، بعدما أغلق لأول مرة دون سعر الاكتتاب البالغ 135 دولاراً (الخميس)، عقب إلغاء إطلاق مركبة «ستار شيب».