شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة تراجعًا، مع اتجاه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‌0.5% إلى 3988.20 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ أول يوليو الجاري.

واستقرت العقود الأمريكية ‌الآجلة ‌للذهب تسليم أغسطس عند 3992 دولارًا، ومع ذلك، فقد المعدن الأصفر 3.2% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ مطلع يونيو.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 55.22 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7% إلى 1605.62 دولارات، وكذلك البلاديوم 0.4% إلى 1244.86 دولارًا، حيث تتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسارة أسبوعية.