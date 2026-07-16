دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان، إلى رفع طفيف لأسعار الفائدة، معتبرة أن بيانات التضخم الأخيرة، رغم تحسنها، لا تزال غير كافية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.



وقالت لوجان: «إن التضخم لا يزال يشكل عبئاً كبيراً على الأسر الأمريكية؛ لذا فإن رفعاً متواضعاً للفائدة من شأنه تحقيق توازن أفضل بين أهداف الفيدرالي المتعلقة باستقرار الأسعار وسوق العمل».



تكلفة أعلى



وأضافت، في خطاب معد للإلقاء اليوم في هيوستن: «إن شهراً واحداً من تحسن بيانات التضخم لا يكفي، والوقت قد حان لإكمال مهمة استعادة استقرار الأسعار». في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية منذ مطلع عام 2021.



وأكدت لوغان أن السياسة النقدية التقييدية لا تزال ضرورية إذا لم يتجه التضخم تلقائياً نحو مستوى 2%، محذرةً من أن ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة سيجبر البنك المركزي على رفع الفائدة بوتيرة أكبر لاحقاً، وما يرافق ذلك من تكلفة أعلى على سوق العمل.



قروض الرهن العقاري



من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري طويلة الأجل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2025، مما يزيد الضغوط على سوق الإسكان ويُفاقم تحديات شراء المنازل، خاصة بالنسبة للمشترين لأول مرة.



وزاد متوسط سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 6.55% هذا الأسبوع، وفقاً لبيانات صدرت اليوم لإحدى الشركات.



ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تقلبات سوق السندات الأمريكية، التي تأثرت خلال الأيام الأخيرة بتصاعد التوترات مع إيران وارتفاع أسعار النفط وصدور بيانات التضخم الأمريكية.