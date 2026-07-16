غاب نجم منتخب إسبانيا لامين يامال عن التدريبات الجماعية للماتادور، (الخميس)، استعداداً لمواجهة الأرجنتين المقررة (الأحد) القادم على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة، في نهائي كأس العالم 2026.

ثنائي إسبانيا يكتفي بالتدريبات التأهيلية

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، غاب لامين يامال وبيدرو بورو لاعبا المنتخب الإسباني عن التدريبات الجماعية، إذ اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية.

تفاصيل إصابة بورو ويامال

وتعرض بورو لإصابة في أوتار الركبة، بينما أصيب لامين يامال بكدمة ومشكلة طفيفة في كاحله الأيمن بعد هبوطه بشكل خاطئ في اللحظات الأخيرة من المباراة الماضية أمام فرنسا، كما شوهد اليوم وهو يضع ضمادة على فخذه الأيسر، وهو نفس الفخذ الذي تعرض للإصابة فيه قبل كأس العالم.

الاتحاد الإسباني يقلل من المخاوف

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني قلل من المخاوف بشأن موقف الثنائي من نهائي المونديال، مؤكداً ثقته في انضمامهما تدريجياً إلى التدريبات الجماعية بدءاً من غدٍ (الجمعة).

وحجز منتخب إسبانيا مقعده في نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبه على فرنسا بنتيجة 2-0، فيما خطف منتخب الأرجنتين فوزاً قاتلاً من إنجلترا بنتيجة 2-1.