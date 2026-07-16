كشفت هيئة الإحصاء في تقرير لها، أخيراً، تراجع متوسط أسعار عدد من السلع الاستهلاكية لشهر يونيو 2026، وتسجيل عدد من الأغذية والمشروبات انخفاضات سنوية مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، تصدّرها البصل المدور المستورد والشمام المحلي.

البصل والشمام الأكثر انخفاضاً

وبحسب التقرير، جاء البصل المدور المستورد في مقدّمة السلع الأكثر تراجعاً، إذ انخفض متوسط سعر الكيلوغرام من 5.32 ريال في يونيو 2025 إلى 4.78 ريال في يونيو 2026، بنسبة انخفاض بلغت 10.15%.

وحلّ الشمام المحلي في المرتبة الثانية، بعد تراجع متوسط سعر الكيلوغرام من 4.86 ريال إلى 4.37 ريال، بانخفاض نسبته 10.08%، فيما سجل البرتقال أبو صرة المصري انخفاضاً بنسبة 9.24%، ليتراجع متوسط سعر الكيلوغرام من 8.01 ريال إلى 7.27 ريال.

وبحسب التقرير، انخفض سعر البصل المدور المحلي بنسبة 9.18%، متراجعاً من 4.25 ريال إلى 3.86 ريال للكيلوغرام، بينما سجل البقدونس انخفاضاً بنسبة 5.50%، ليتراجع متوسط سعر الحزمة من 1.09 ريال إلى 1.03 ريال.

وفي منتجات الألبان، انخفض متوسط سعر جبن الكاسات المحلي (المراعي) وزن 500 غرام بنسبة 5.47% من 17.00 ريالاً إلى 16.07 ريال، كما تراجع سعر جبن الكاسات المستورد (كرفت) وزن 140 غراماً بنسبة 4.57% من 8.32 ريال إلى 7.94 ريال.

وسجل سكر ناعم (الأسرة) عبوة 10 كيلوغرامات انخفاضاً بنسبة 4.90%، إذ تراجع متوسط سعره من 43.25 ريال إلى 41.13 ريال، فيما انخفض سعر الجرجير المحلي بنسبة 4.67% من 1.07 ريال إلى 1.02 ريال للحزمة.

وشملت قائمة السلع المتراجعة البرقوق (البخارى التركي)، الذي انخفض متوسط سعر الكيلوغرام من 15.55 ريال إلى 14.93 ريال مقارنة بيونيو من العام الماضي.

الطماطم المحلية تتصدّر الارتفاع

أظهرت بيانات متوسط أسعار السلع الاستهلاكية لشهر يونيو 2026 ارتفاع أسعار عدد من الأغذية والمشروبات مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، تصدّرتها الطماطم المحلية بزيادة تجاوزت 56%.

وجاءت الطماطم المحلية في المرتبة الأولى ضمن السلع الأكثر ارتفاعاً، إذ ارتفع متوسط سعر الكيلوغرام من 5.19 ريال في يونيو 2025 إلى 8.10 ريال في يونيو 2026، بنسبة زيادة بلغت 56.07%.

وحلّ الرمان الهندي في المرتبة الثانية، بعدما ارتفع متوسط سعر الكيلوغرام من 14.80 ريال إلى 19.39 ريال، بزيادة نسبتها 31.01%، تلاه الطماطم المستوردة التي ارتفع متوسط سعرها من 6.09 ريال إلى 7.94 ريال للكيلوغرام، بنسبة 30.38%.

24 % زيادة للفاصوليا

سجلت الفاصوليا الخضراء ارتفاعاً بنسبة 23.99%، ليرتفع متوسط سعر الكيلوغرام من 11.13 ريال إلى 13.80 ريال، فيما ارتفع سعر العنب المحلي بنسبة 18.58% من 13.56 ريال إلى 16.08 ريال.

وشملت قائمة السلع المرتفعة أيضاً الفلفل الأخضر البارد المحلي، الذي ارتفع متوسط سعر الكيلوغرام من 7.67 ريال إلى 8.91 ريال بنسبة 16.17%، والحبحب (البطيخ) المحلي الذي ارتفع من 3.24 ريال إلى 3.70 ريال للكيلوغرام، بزيادة بلغت 14.20%.

وفي قطاع الألبان، ارتفع متوسط سعر الحليب الطازج المحلي (المراعي) عبوة لتر واحد من 6.00 ريالات إلى 6.78 ريال، بنسبة 13.00%، كما ارتفع سعر موز الشربتلي الفلبيني من 6.39 ريال إلى 7.14 ريال للكيلوغرام، بنسبة 11.74%.

واختتم التفاح الأحمر الأمريكي قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً، بعد أن ارتفع متوسط سعر الكيلوغرام من 8.90 ريال إلى 9.88 ريال، بنسبة زيادة بلغت 11.01%.