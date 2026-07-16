استضافت هواوي في دبي حدث الإطلاق العالمي لمنتجاتها الرائدة، حيث كشفت رسمياً عن سلسلة HUAWEI Pura 90s التي تأتي بقدرات تصوير مطورة، إلى جانب سماعات HUAWEI FreeClip 2 Special Edition، وجهاز HUAWEI MatePad Air. صُممت هذه المنتجات الجديدة للارتقاء بتجربة الاستخدام في مختلف السيناريوهات، وتمكين المستخدمين من توثيق لحظاتهم، والتعبير عن إبداعهم، وتعزيز إنتاجيتهم بكل سهولة في حياتهم اليومية.

قدرات تصوير متقدمة صُممت للتعبير عن الذات

تقدم سلسلة HUAWEI Pura 90s تجربة تصوير رائدة تمنح المستخدمين مساحة أوسع للتعبير عن أنفسهم. واستناداً إلى فلسفة التصميم Rhythm of Colour، تجمع السلسلة بين الخطوط التصميمية الانسيابية ولوحة ألوان متعددة الطبقات لتقدم هوية بصرية متناسقة ومميزة، بينما يضفي الإطار الأوسط المتدرج ثنائي اللون لمسة جمالية أكثر أناقة. كما تأتي سلسلة HUAWEI Pura 90s بترقيات شاملة في قدرات التصوير، إذ زُودت بكاميرا Telephoto بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر فائق الحجم، إلى جانب تقنية True-to-Colour Camera 2.0، لتوفر صوراً واضحة وثابتة ودقيقة في مختلف سيناريوهات التصوير، سواء عند التقريب البعيد أو التصوير القريب (الماكرو) أو في ظروف الإضاءة الصعبة.

تأتي سلسلة HUAWEI Pura 90s الجديدة مزوّدة بتقنية 5G+ الكاملة، لتقدّم سرعات فائقة، وزمن استجابة منخفض، وتجربة اتصال أكثر استقراراً في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وتضمن السلسلة الجديدة أداءً سلساً في البث، والألعاب، وصناعة المحتوى اللحظي، مما يعكس التزام هواوي المستمر بتقديم أحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية لمستخدميها في المملكة.

ستتوفّر سلسلة HUAWEI Pura 90s للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداء من 20 يوليو، وبسعر يبدأ من 3499 ريالاً مع هدايا قيّمة، وذلك عبر متجر هواوي الإلكتروني، وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.

إنتاجية فائقة مع WPS AI

بفضل إمكانات الإنتاجية التي تضاهي أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب مجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي، يساعد جهاز HUAWEI MatePad Air المستخدمين على إنجاز أعمالهم بكفاءة أعلى، وتحويل أفكارهم إلى محتوى، وتقديم حلول متكاملة بكل سهولة. كما تقدم ميزة WPS AI الجديدة حزمة مكتبية ذكية تدعم التعاون عبر الإنترنت بشكل أكثر تطوراً، حيث تتيح أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي إنشاء الموضوعات، وإعداد المخططات، وتحسين المحتوى، وصياغة المستندات بكل سهولة.

ويأتي الجهاز مزوداً بشاشة Ultra-clear OLED PaperMatte التي توفر صوراً نابضة بالحيوية ووضوحاً استثنائياً، لتمنح المستخدمين تجربة إبداعية أكثر سلاسة. كما يتميّز جهاز HUAWEI MatePad Air بتصميم فائق النحافة بسُمك يبلغ 5.3 مم، مع أداء يرتقي إلى مستوى الأجهزة الرائدة. وبفضل هذا المزيج، يوفر الجهاز سير عمل إبداعياً متكاملاً ويقدم إنتاجية بمستوى أجهزة الكمبيوتر في تصميم خفيف وسهل الحمل.

سيتوفّر تابلت HUAWEI MatePad Air قريباً في المملكة العربية السعودية.

التوازن بين الأناقة والراحة

صُممت سماعات HUAWEI FreeClip 2 Special Edition لتعكس أسلوباً شخصياً مميزاً وتناسب الاستخدام اليومي، حيث تأتي مستوحاة من فلسفة التصميم Luminous Aesthetics من هواوي، التي تمزج بين اللمسات المعدنية اللامعة والألوان الطبيعية، مع لونين جديدين هما أزرق وفضي. كما يأتي صندوق الشحن الجديد Luminous Charging Case بتصميم دائري أنيق، وقد صُنع عبر أكثر من 100 خطوة تصنيع دقيقة لضمان جودة استثنائية. وبالاقتران مع تجربة الاستماع مفتوحة الأذن التي تشتهر بها هواوي، توفر سماعات HUAWEI FreeClip 2 Special Edition جودة صوت ومكالمات واضحة تلائم مختلف الاستخدامات اليومية.

تتوفّر HUAWEI FreeClip 2 الإصدار الخاص في المملكة العربية السعودية بسعر 749 ريالاً عبر متجر هواوي الإلكتروني، وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.

وتجسد كل من سلسلة HUAWEI Pura 90s، وسماعات HUAWEI FreeClip 2 Special Edition، وجهاز HUAWEI MatePad Air منظومة هواوي المتكاملة التي تلبي مختلف سيناريوهات الاستخدام. فمن توثيق اللحظات المهمة والتعبير عن الأسلوب الشخصي، إلى دعم الإبداع والإنتاجية، تقدم هذه الأجهزة تجربة أكثر ترابطاً وتكاملاً في مختلف جوانب الحياة اليومية.

ومع تطلعها إلى المستقبل، ستواصل هواوي تطوير منظومتها المتكاملة لتلبية الحاجات المتنوعة للمستخدمين، وتقديم تجربة اتصال أكثر ذكاءً وكفاءة.