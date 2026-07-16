أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة اعتماد البرنامج الزمني للانتخابات، وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من اللائحة.



ويُفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 22 يوليو وحتى الأول من أغسطس القادم، فيما تُفحص قوائم المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس.



وسيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يُفصل في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، ويكون إعلان نتائج الفصل في الطعون يوم 24 من الشهر ذاته.



وحدد البرنامج الزمني حتى تاريخ 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، قبل أن تُعلن لجنة الانتخابات القوائم النهائية للمترشحين يوم 26 أغسطس، لتبدأ حملات الدعاية الانتخابية في اليوم التالي وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، فيما تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس 2026.