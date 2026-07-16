بلغ إجمالي عوائد الأندية السعودية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2026 نحو 35 مليوناً و25 ألف ريال، استفاد منها 13 نادياً سعودياً مقابل مشاركة 50 لاعباً في البطولة، بحسب البيانات الواردة في الـ"إنفوغرافيك".



وتصدر نادي الهلال قائمة الأندية السعودية المستفيدة، بعدما حقق عوائد بلغت 8 ملايين و587 ألفاً و500 ريال، نظير مشاركة 12 لاعباً، ليكون بذلك النادي الأكثر تمثيلاً والأعلى من حيث قيمة العوائد. وجاء الأهلي في المركز الثاني بعوائد وصلت إلى 6 ملايين و581 ألفاً و250 ريالاً مقابل مشاركة تسعة لاعبين، فيما حل النصر ثالثاً بمشاركة العدد نفسه من اللاعبين، محققاً 6 ملايين و206 آلاف و250 ريالاً.



وفي المركز الرابع جاء القادسية، الذي بلغت عوائده 4 ملايين و125 ألف ريال مقابل مشاركة ستة لاعبين، بينما حصل الاتحاد على المركز الخامس بعوائد قدرها مليونان و718 ألفاً و750 ريالاً، نظير مشاركة أربعة لاعبين.



واحتل النجمة المركز السادس، بعدما حقق عوائد بلغت مليوناً و481 ألفاً و250 ريالاً مقابل مشاركة لاعبيْن، يليه الاتفاق في المركز السابع بعوائد وصلت إلى مليون و237 ألفاً و500 ريال، أيضاً نظير مشاركة لاعبيْن. أما الفتح فجاء في المركز الثامن، محققاً 881 ألفاً و250 ريالاً مقابل مشاركة لاعب واحد.



وتساوى الشباب والفيحاء في قيمة العوائد، إذ حصل كل منهما على 656 ألفاً و250 ريالاً نظير مشاركة لاعب واحد، فيما بلغت عوائد كل من العلا ونيوم 637 ألفاً و500 ريال مقابل لاعب واحد لكل نادٍ. وجاء أبها في المركز الثالث عشر بعوائد بلغت 618 ألفاً و750 ريالاً، نظير مشاركة لاعب واحد.



واستحوذت أندية الهلال والأهلي والنصر على النصيب الأكبر من العوائد، بإجمالي تجاوز 21 مليون ريال، كما مثلت الأندية الثلاثة 30 لاعباً من أصل 50 لاعباً مشاركاً. وتؤكد هذه الأرقام الحضور الكبير للأندية السعودية في البطولة، إلى جانب العوائد المالية التي تحصل عليها الأندية مقابل مشاركة لاعبيها مع منتخباتهم في كأس العالم.



حيث بلغ إجمالي العوائد الموزعة على الأندية السعودية 35 مليوناً و25 ألف ريال، في انعكاس واضح لقيمة مشاركة اللاعبين المحترفين في البطولات العالمية وأثرها المالي على الأندية المحلية.