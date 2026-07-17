كشف رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح آخر تطورات مستقبل موكله، بعد رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي عقب نهاية موسم 2025-2026.

وكتب رامي عباس، عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا نزال لا نعلم أين سيلعب محمد صلاح الموسم القادم، لكننا قد نعرف ذلك قريباً جداً».

رسالة غامضة تثير الجدل

وأثار عباس الجدل برسالة غامضة، قال فيها: «ليس من أسلوبنا إجراء نقاشات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها، لمجرد إثارة الضجة».

زيارة إسطنبول تفتح باب التكهنات

وكان رامي عباس قد نشر قبل أيام، صورة من داخل الطائرة عبر حسابه على «إنستغرام»، أثناء الهبوط في مدينة إسطنبول التركية، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن رحلته.

الدوري السعودي الأقرب.. واهتمام تركي وأمريكي

ووفقاً لتقارير صحفية، لا يزال الانتقال إلى الدوري السعودي الخيار الأكثر ترجيحاً لنجم ليفربول السابق، لكن هناك تفاؤلاً في تركيا بإمكانية التعاقد معه، إذ يُعتقد أن أندية غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش مهتمة بالحصول على خدماته.

كما يحظى محمد صلاح باهتمام نادي كانساس سيتي الأمريكي، وفي الوقت الذي يواصل فيه رامي عباس مفاوضاته مع الأندية، يقضي صلاح عطلته الصيفية في مصر، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

مسيرة تاريخية مع ليفربول

وغادر محمد صلاح «الريدز» هذا الصيف، بعد مسيرة استمرت تسعة أعوام، قاد خلالها الفريق للعودة إلى منصات التتويج، وحقق العديد من الأرقام القياسية.