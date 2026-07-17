أعلن رئيس نادي القادسية السابق بدر سليمان الرزيزاء، عبر حسابه الشخصي في منصة (X) ترشحه رسميًا لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من إعلانه الاستقالة من رئاسة نادي القادسية.



وقال الرزيزاء في بيان نشره عبر منصة X إن الرياضة السعودية تشهد مرحلة نمو غير مسبوقة بفضل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن مواصلة هذا التطور تتطلب عملًا مؤسسيًا ورؤية تواكب حجم المرحلة.



وأوضح أن قراره جاء بعد تجربة عملية داخل المنظومة الرياضية والاحتكاك المباشر بتحدياتها وفرصها، وبعد مراجعة المعايير والشروط المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن ترشحه يأتي بهدف خدمة كرة القدم السعودية، والإسهام في مواصلة تطويرها بما ينسجم مع طموحات الوطن، ويتوافق مع الاستحقاقات والأحداث الرياضية المستقبلية.



ويأتي إعلان الرزيزاء ضمن الحراك المتواصل الذي تشهده انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم لاختيار رئيس جديد للاتحاد، خلفًا للمستقيل ياسر المسحل، وسط ترقب في الأوساط الرياضية لنتائج السباق الانتخابي.