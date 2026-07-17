قميص أول تتويج للبرازيل بكأس العالم يُباع بملايين الدولارات

بيع القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه خلال نهائي كأس العالم 1958 مقابل 4.9 مليون دولار في مزاد نظمته دار سوذبيز، ليصبح أغلى قطعة تذكارية مرتبطة بالنجم الراحل على الإطلاق.

وأوضحت دار المزادات، (الخميس)، أن القميص الشهير الذي يحمل الرقم 10، وارتداه بيليه وهو في الـ17 من عمره خلال فوز البرازيل على السويد بنتيجة 5 - 2 في ستوكهولم، استقطب 10 عروض من أكثر من خمسة مزايدين، قبل أن يُباع بالسعر القياسي.

ويمثل ذلك النهائي محطة تاريخية في مسيرة بيليه، إذ سجل هدفين وقاد البرازيل إلى إحراز أول لقب لها في كأس العالم، كما لا يزال يحمل لقب أصغر لاعب يسجل في نهائي المونديال.



ورغم القيمة الكبيرة التي حققها القميص، فإنه جاء في المركز الثاني ضمن أغلى قمصان كرة القدم المباعة في المزادات، خلف قميص الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا الذي ارتداه خلال مباراة إنجلترا في كأس العالم 1986، عندما سجل هدفيه الشهيرين، وبينهما هدف «يد الله»، والذي بيع عام 2022 مقابل 9.3 مليون دولار.

وأشار بيان دار سوذبيز إلى أن القميص نفسه كان قد بيع في مزاد سابق عام 2004 مقابل 70,505 جنيهات إسترلينية (نحو 105,600 دولار آنذاك)، ما يعكس الارتفاع الكبير في قيمته على مدار العقدين الماضيين.

وتوفي بيليه في عام 2022 عن عمر ناهز 82 عاماً، بعدما ترك إرثاً استثنائياً جعله أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.