فرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه ملكًا للمراوغات في كأس العالم 2026، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين نجاحًا في تجاوز المنافسين، مواصلًا تقديم عروض فردية استثنائية قادت منتخب بلاده إلى نهائي البطولة.



وأنهى ميسي البطولة حتى الآن في الصدارة برصيد 24 مراوغة ناجحة، متفوقًا بفارق بسيط على النجم الإسباني الشاب لامين يامال الذي حل ثانيًا بـ 22 مراوغة، في تأكيد على الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعبان قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس العالم.



وجاء البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الثالث بعدما نجح في 16 مراوغة، بينما تقاسم الفرنسي مايكل أوليسي والألماني جمال موسيالا المركز الرابع برصيد 15 مراوغة ناجحة لكل منهما.



ويعكس هذا الترتيب الحضور اللافت للاعبين أصحاب المهارات الفردية في مونديال 2026، حيث لعبت المراوغات دورًا مؤثرًا في صناعة الفرص وترجيح كفة منتخباتهم خلال مشوار البطولة.