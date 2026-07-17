تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية تجمع منتخبي إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لإنهاء مشوارهما في البطولة باعتلاء منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية.



وتحمل المباراة طابعا خاصًا، إذ تشهد مواجهة مباشرة بين نجم إنجلترا جود بيلينجهام وقائد فرنسا كيليان مبابي، زميلي ريال مدريد، في صدام جديد بعد موسم حافل بالتحديات مع النادي الإسباني، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على واحدة من أبرز مواجهات البطولة.



ويدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بحثا عن تعويض خيبة الخروج من نصف النهائي أمام الأرجنتين، بينما يأمل المنتخب الفرنسي في استعادة توازنه بعد خسارته أمام إسبانيا، وإنهاء البطولة بانتصار معنوي يؤكد مكانته بين كبار منتخبات العالم.



ورغم أن اللقب بات بعيدا عن المنتخبين، فإن مواجهة البرونزية تبقى فرصة لإثبات الشخصية، وإنهاء المونديال بصورة مشرّفة، في مباراة منتظرة تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات العالم، وتزخر بالنجوم والندية حتى صافرة النهاية.