أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي بنفيكا البرتغالي بدأ مفاوضاته مع إدارة النصر للتعاقد مع المهاجم الكولومبي جون دوران، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «بدأ نادي بنفيكا مفاوضات لضم جون دوران من نادي النصر، والمفاوضات جارية، كما جرت محادثات مباشرة مع وكيل اللاعب بشأن إمكانية انتقاله».

عقد حتى 2030

وكان دوران قد انضم إلى النصر في شتاء العام الماضي، قادماً من أستون فيلا، بعقد يمتد حتى عام 2030، مقابل 30 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

تجربة قصيرة مع النصر

وخاض دوران 18 مباراة بقميص «العالمي» خلال موسم 2024-2025، سجل خلالها 12 هدفاً، قبل أن ينتقل إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، ثم قضى النصف الثاني من الموسم ذاته معاراً إلى زينيت سانت بطرسبرغ الروسي.